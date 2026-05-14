Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK: Pengumuman Index Rebalancing MSCI Jadi Momentum Lanjutkan Reformasi Pasar Modal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |11:00 WIB
OJK: Pengumuman Index Rebalancing MSCI Jadi Momentum Lanjutkan Reformasi Pasar Modal
OJK: Pengumuman Index Rebalancing MSCI Jadi Momentum Lanjutkan Reformasi Pasar Modal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati pengumuman Index Review Rebalancing yang telah dirilis oleh MSCI Inc. pada 12 Mei 2026, serta terus memantau pergerakan pasar modal domestik pasca-pengumuman tersebut. 

"Perubahan komposisi indeks MSCI merupakan bagian dari mekanisme review berkala yang didasarkan pada sejumlah parameter seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, dan dinamika harga saham. Rebalancing ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga hampir seluruh pasar Asia-Pasifik pada review kali ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.

Dia mencontohkan, pada MSCI Global Standard Index, Jepang mengalami 14 emiten keluar, Taiwan 7 emiten keluar, Malaysia 6 emiten keluar, Korea Selatan 3 emiten keluar, bahkan Tiongkok meskipun menambah 22 emiten juga mengalami 24 emiten keluar. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian global portfolio allocation dan dinamika pasar yang cukup luas di berbagai negara dan bukan semata isu spesifik Indonesia.

“Kami memandang ini sebagai momentum untuk terus memperkuat integritas dan pendalaman pasar modal Indonesia. OJK bersama seluruh stakeholders akan terus mendorong penguatan market integrity, peningkatan free float dan likuiditas, perluasan basis investor, serta penguatan governance emiten agar daya saing pasar modal Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan,” kata Friderica.

Menurutnya, fundamental sektor jasa keuangan Indonesia tetap resilien dan stabil, sehingga volatilitas jangka pendek maupun perubahan indeks global tidak mengubah komitmen OJK untuk terus mewujudkan pasar modal yang sehat, transparan, dan kredibel bagi investor domestik maupun global.

Ke depan, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pemangku kepentingan guna memastikan bahwa pasar modal Indonesia semakin atraktif, likuid, dan investable dalam jangka panjang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218312/ojk-Ipkv_large.jpg
Penundaan Buyback Saham Tanpa RUPS Jadi Strategi OJK Redam Gejolak Pasar Pasca Pengumuman MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/278/3217922/ketua_ojk-uTzi_large.jpg
OJK Dukung Demutualisasi BEI, Masih Dibahas Pemerintah dan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/278/3217756/ojk-Eka0_large.png
OJK Buka Suara soal Rebalancing Saham RI pada Indeks MSCI Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217377/ojk-U71s_large.png
OJK Denda Indosaku Rp875 Juta Imbas Pelanggaran Penagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3217059/ojk-ZJCM_large.jpg
Bos OJK soal KEK Keuangan di Bali: Jadi Magnet Investasi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3217038/ojk-pzkw_large.jpg
Ketua OJK Pastikan Bank Tak Wajib Suntik Kredit ke Program Pemerintah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement