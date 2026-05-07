Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketua OJK Pastikan Bank Tak Wajib Suntik Kredit ke Program Pemerintah

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |18:58 WIB
Ketua OJK Pastikan Bank Tak Wajib Suntik Kredit ke Program Pemerintah
Ketua OJK Pastikan Bank Tak Wajib Suntik Kredit ke Program Pemerintah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan ketentuan penyaluran kredit kepada program strategis pemerintah yang tertuang dalam revisi Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) tidak bersifat mandatori. Keputusan bisnis untuk mendanai program prioritas pemerintah masih menjadi wewenang internal perbankan.

"Saya tekankan lagi ini tidak ada bersifat mandatori ya. Kemudian bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan juga risk tolerance masing-masing bank. Kami menekankan lagi karena dalam pengambilan keputusan kredit oleh perbankan itu harus dilakukan atas dasar business judgement," Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026). 

Pimpinan OJK yang akrab disapa Kiki ini menekankan risiko bisnis terkait penyaluran pinjaman mesti tetap dipertimbangkan perbankan, meski program yang dibiayai berlabel prioritas pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab perbankan yang mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK).

"Karena bank ini adalah mengelola dana milik masyarakat," ujar Kiki.

Dia membeberkan revisi POJK soal RBB ini bakal diterbitkan pada kuartal III-2026. Perbankan didorong untuk melihat beleid terbaru soal RBB menjadi peluang bisnis, yang dapat mengkumulasi kapital dan keuntungan korporasi.

"Kami melihat berbagai program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah sebetulnya satu potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan bank misalnya program perumahan rakyat, tapi tentu harus tetap mengedepankan manajemen risiko dan juga tata kelola yang baik," kata Kiki. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216689/ojk-oQzK_large.jpg
OJK: Dana Asing Keluar dari Pasar Modal karena Tekanan Geopolitik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/278/3216626/bei-qCce_large.jpg
OJK Terima 4 Paket Calon Direksi BEI 2026-2028, Proses Seleksi Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216610/kiki-4YaQ_large.jpg
Bos OJK Ungkap Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Gejolak Geopolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216420/ojk-Qlu7_large.png
OJK Terapkan QR Code Cek Legalitas Pialang Asuransi dan Reasuransi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214947/ojk-4MGq_large.png
OJK Targetkan Pasar Modal Sumbang Rp1.812 Triliun dari Investasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214933/ojk-h5yI_large.jpg
OJK Bakal Perketat Pengawasan Perbankan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement