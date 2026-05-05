HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Terima 4 Paket Calon Direksi BEI 2026-2028, Proses Seleksi Dimulai

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |21:02 WIB
OJK Terima 4 Paket Calon Direksi BEI 2026-2028, Proses Seleksi Dimulai
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 28 nama bakal calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk masa jabatan periode 2026–2030, yang terbagi ke dalam empat paket kepengurusan. 

Seluruh kandidat yang diusulkan dalam paket-paket tersebut merepresentasikan perpaduan antara para pelaku industri pasar modal dengan tenaga profesional dari berbagai sektor strategis lainnya, termasuk bidang keuangan dan teknologi informasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengonfirmasi bahwa batas akhir penyerahan paket calon direksi Bursa Efek Indonesia telah resmi ditutup pada 4 Mei 2026.

Mengingat setiap paket mengusung tujuh posisi jabatan direksi, maka secara akumulatif terdapat 28 nama yang kini masuk ke dalam tahap penyaringan awal di OJK.

“Pengajuan dilakukan dalam bentuk paket sesuai ketentuan, dan seluruh kandidat telah melalui tahap pendaftaran awal sebagaimana diatur dalam POJK,” ujar Hasan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Terkini, pihak OJK tengah melakukan proses verifikasi mendalam terhadap kelengkapan berkas administrasi dari seluruh calon direksi BEI tersebut. Tahapan verifikasi administrasi ini merupakan prosedur awal yang wajib dilalui sebelum para kandidat melangkah ke fase berikutnya, yakni uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Hasan memaparkan bahwa profil dari para kandidat yang diajukan memperlihatkan keragaman latar belakang yang luas, mulai dari praktisi pasar modal hingga ahli profesional dari sektor keuangan dan teknologi informasi. 

Komposisi yang beragam ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkaya serta memperkuat kapasitas strategis operasional BEI di masa depan.

 

