Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos OJK Ungkap Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Gejolak Geopolitik

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |20:27 WIB
Bos OJK Ungkap Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Gejolak Geopolitik
Bos OJK Ungkap Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Gejolak Geopolitik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan, stabilitas industri jasa keuangan nasional tetap kondusif di tengah dinamika perekonomian global akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global," ungkap Friderica yang akrab disapa Kiki, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kiki menuturkan soal ketegangan yang melibatkan negara-negara di wilayah tersebut telah memicu penutupan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Akibat blokade jalur pelayaran dan perdagangan vital tersebut, rantai pasokan energi global turut terhambat.

Menurut Kiki, situasi demikian memicu sentimen ketidakpastian terhadap harga minyak dunia. Dampaknya, International Monetary Fund (IMF) memutuskan untuk mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global akibat terganggunya jalur distribusi energi internasional tersebut.

"IMF dalam World Economic Outlook April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1 persen di tahun 2026, dan menilai risiko stagflasi meningkat. Fragmentasi geopolitik, tekanan utang, dan gangguan rantai pasok menjadi faktor risiko yang melemahkan pertumbuhan ke depan," urainya.

Kiki juga menyoroti kenaikan inflasi global sebagai imbas dari ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, yang memaksa sejumlah bank sentral di negara-negara maju untuk memperketat kebijakan moneter mereka. Tekanan inflasi ini sendiri dipicu oleh lonjakan harga komoditas barang serta energi.

"Di tengah kondisi tersebut, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada rapat Federal Open Market Committee pada akhir April 2026," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216420/ojk-Qlu7_large.png
OJK Terapkan QR Code Cek Legalitas Pialang Asuransi dan Reasuransi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214947/ojk-4MGq_large.png
OJK Targetkan Pasar Modal Sumbang Rp1.812 Triliun dari Investasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214933/ojk-h5yI_large.jpg
OJK Bakal Perketat Pengawasan Perbankan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212225/rumah-0XID_large.jpg
Aturan Baru SLIK OJK, Pengusaha Properti: Ini yang Ditunggu Sudah Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212216/ojk-Hbq4_large.png
Punya Utang di SLIK Rp1 Juta Bisa KPR Subsidi, OJK: Penilaian Tetap di Bank 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212166/ojk-hVAF_large.jpg
Aturan Terbaru SLIK OJK Hanya di Atas Rp1 Juta, Permudah Akses KPR Subsidi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement