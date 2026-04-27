OJK Targetkan Pasar Modal Sumbang Rp1.812 Triliun dari Investasi Nasional

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |13:44 WIB
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pasar modal dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan investasi nasional yang diproyeksikan mencapai Rp47.573 triliun pada periode 2025–2029. Dari jumlah tersebut, pasar modal diharapkan mampu menyumbang sekitar 3,81 persen atau setara Rp1.812 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, dalam peresmian program Pintar Reksa Dana serta pembukaan Pekan Reksa Dana 2026.

Menurut Hasan, keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadikan pasar modal sebagai salah satu pilar penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Instrumen seperti saham, obligasi, dan produk investasi lainnya diharapkan mampu mengisi celah kebutuhan pendanaan tersebut.

"Hal ini mencerminkan besarnya potensi pasar modal sebagai salah satu pilar utama pendukung pembiayaan ekonomi nasional kita," ujarnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).

OJK juga terus mendorong penguatan kredibilitas pasar melalui berbagai langkah reformasi. Bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan pemangku kepentingan lainnya, OJK telah menetapkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepercayaan investor serta menyelaraskan praktik pasar dengan standar global.

Sejumlah kebijakan yang telah diimplementasikan antara lain peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat, transparansi klasifikasi investor yang lebih rinci, serta penguatan keterbukaan informasi kepemilikan saham.

Di sisi lain, OJK menilai pendalaman pasar harus berjalan seiring dengan peningkatan partisipasi investor. Hingga 24 April 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 26,12 juta, dengan 24,86 juta di antaranya berasal dari industri pengelolaan investasi, yang didominasi oleh produk reksa dana.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214933/ojk-h5yI_large.jpg
OJK Bakal Perketat Pengawasan Perbankan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212225/rumah-0XID_large.jpg
Aturan Baru SLIK OJK, Pengusaha Properti: Ini yang Ditunggu Sudah Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212216/ojk-Hbq4_large.png
Punya Utang di SLIK Rp1 Juta Bisa KPR Subsidi, OJK: Penilaian Tetap di Bank 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212166/ojk-hVAF_large.jpg
Aturan Terbaru SLIK OJK Hanya di Atas Rp1 Juta, Permudah Akses KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/622/3211601/pinjol-n6G3_large.jpg
OJK soal Pelaku Galbay Pinjol: Utang Tak Hangus Setelah 90 Hari, Terus Ditagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210790/ojk-kfY0_large.jpg
Pertumbuhan Kredit Melambat ke 9,37 Persen, Ini Penjelasan OJK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement