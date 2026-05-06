Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK: Dana Asing Keluar dari Pasar Modal karena Tekanan Geopolitik Global

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |11:09 WIB
OJK: Dana Asing Keluar dari Pasar Modal karena Tekanan Geopolitik Global
OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan arus dana asing keluar (capital outflow) dari pasar modal Indonesia saat ini lebih dipengaruhi faktor eksternal, khususnya kondisi geopolitik dan geoekonomi global, dibandingkan dengan fundamental ekonomi domestik.

Frederica menjelaskan bahwa ketidakpastian global, termasuk kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan lebih lama oleh Federal Reserve, menjadi salah satu pemicu utama keluarnya dana asing dari berbagai pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Kalau teman-teman lihat terjadi (outflow) karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya kita harapkan ini akan bisa berbalik," ujarnya di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.

Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan telah melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global. Langkah tersebut mencakup peningkatan transparansi data investor, termasuk pembukaan informasi pemegang saham di atas 1 persen, pengungkapan Ultimate Beneficial Owner, serta penyajian data yang lebih rinci dari sebelumnya.

Selain itu, OJK juga mendorong peningkatan likuiditas melalui kebijakan free float minimum di atas 15 persen. Upaya ini dilakukan untuk memperdalam pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar modal Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/278/3216626/bei-qCce_large.jpg
OJK Terima 4 Paket Calon Direksi BEI 2026-2028, Proses Seleksi Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216610/kiki-4YaQ_large.jpg
Bos OJK Ungkap Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Gejolak Geopolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216420/ojk-Qlu7_large.png
OJK Terapkan QR Code Cek Legalitas Pialang Asuransi dan Reasuransi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214947/ojk-4MGq_large.png
OJK Targetkan Pasar Modal Sumbang Rp1.812 Triliun dari Investasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214933/ojk-h5yI_large.jpg
OJK Bakal Perketat Pengawasan Perbankan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212225/rumah-0XID_large.jpg
Aturan Baru SLIK OJK, Pengusaha Properti: Ini yang Ditunggu Sudah Lama
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement