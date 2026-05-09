Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Denda Indosaku Rp875 Juta Imbas Pelanggaran Penagihan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |15:15 WIB
OJK Denda Indosaku Rp875 Juta Imbas Pelanggaran Penagihan
OJK Denda Indosaku Rp875 Juta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga.

Sanksi tersebut merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan khusus yang dilakukan OJK terhadap Indosaku dalam rangka memastikan kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan perilaku penagihan, tata kelola penggunaan pihak ketiga, serta prinsip pelindungan konsumen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, terutama dalam memastikan kegiatan penagihan oleh pihak ketiga dilaksanakan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sehubungan dengan hal tersebut, OJK mengenakan sanksi administratif kepada Indosaku berupa denda administratif sebesar Rp875.000.000," kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, Agus Firmansyah dalam keterangan resminya, Sabtu (9/5/2026).

Selain dikenakan denda, OJK juga memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku dan perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga.

Adapun rencana tindak yang diperintahkan OJK wajib mencakup paling sedikit perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur penagihan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta evaluasi menyeluruh dan penguatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga, termasuk pengaturan mengenai standar perilaku, kewajiban kepatuhan, mekanisme pengawasan, pelaporan, dan sanksi.

Di samping itu Indosaku juga wajib melakukan penyempurnaan mekanisme pengendalian kualitas yang mencakup aspek kinerja operasional, kepatuhan, etika, dan kualitas perilaku penagihan dan penguatan pelatihan, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap tenaga penagihan, termasuk mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3217059/ojk-ZJCM_large.jpg
Bos OJK soal KEK Keuangan di Bali: Jadi Magnet Investasi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3217038/ojk-pzkw_large.jpg
Ketua OJK Pastikan Bank Tak Wajib Suntik Kredit ke Program Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216689/ojk-oQzK_large.jpg
OJK: Dana Asing Keluar dari Pasar Modal karena Tekanan Geopolitik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/278/3216626/bei-qCce_large.jpg
OJK Terima 4 Paket Calon Direksi BEI 2026-2028, Proses Seleksi Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216610/kiki-4YaQ_large.jpg
Bos OJK Ungkap Sektor Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Gejolak Geopolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216420/ojk-Qlu7_large.png
OJK Terapkan QR Code Cek Legalitas Pialang Asuransi dan Reasuransi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement