HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Buka Suara soal Bank Efisiensi Pekerja di Tengah Digitalisasi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |07:18 WIB
OJK Buka Suara soal Bank Efisiensi Pekerja di Tengah Digitalisasi
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal sejumlah bank berskala besar tercatat memangkas pengeluaran untuk tenaga kerja pada kuartal I-2026. Menurut OJK, kebijakan efisiensi ini diambil bukan semata-mata akibat melambatnya performa bisnis, tetapi lebih didorong oleh pemanfaatan teknologi perbankan yang kini kian meluas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, efisiensi ongkos kepegawaian ini sangat berkaitan erat dengan era digitalisasi yang secara langsung mengubah gaya masyarakat bertransaksi, termasuk ekspektasi dan kebutuhan mereka terhadap produk keuangan.

"Penurunan beban tenaga kerja tersebut antara lain dipengaruhi tren meningkatnya adopsi teknologi informasi di bidang keuangan yang semakin masif," ujar Dian dalam keterangannya dikutip, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Walaupun tidak menyebutkan rincian nama bank yang bersangkutan, Dian menilai otomatisasi pada layanan digital, baik di sektor penghimpunan dana (funding) maupun penyaluran kredit (lending), justru memberikan dampak yang amat positif bagi industri.

Adanya efisiensi ini memberi ruang bagi perbankan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) agar dapat dialokasikan ke posisi-posisi inti (core) yang membutuhkan tingkat keahlian lebih rumit dan mampu memberikan nilai tambah lebih besar.

Bagi regulator, upaya efisiensi ini dipandang sebagai hal yang lumrah dalam strategi bisnis masing-masing perbankan, asalkan seluruh proses penerapannya bersandar pada prinsip kehati-hatian.

"Sepanjang tetap dilakukan secara prudent, memperhatikan aspek tata kelola, manajemen risiko, serta tidak mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat dan ketahanan industri perbankan secara umum," kata Dian.

 

Prabowo Minta Himbara Beri Bunga Kredit Rakyat 5 Persen, Ini Catatan OJK
OJK: Pengumuman Index Rebalancing MSCI Jadi Momentum Lanjutkan Reformasi Pasar Modal
Penundaan Buyback Saham Tanpa RUPS Jadi Strategi OJK Redam Gejolak Pasar Pasca Pengumuman MSCI
OJK Dukung Demutualisasi BEI, Masih Dibahas Pemerintah dan DPR
OJK Buka Suara soal Rebalancing Saham RI pada Indeks MSCI Besok
OJK Denda Indosaku Rp875 Juta Imbas Pelanggaran Penagihan
