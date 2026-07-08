Daftar di Sini dan Simak Webinar Strategi Kelola Keuangan dari MNC Asset Management dan Invesnow

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai investasi reksa dana, MNC Asset Management berkolaborasi dengan Invesnow dalam menyelenggarakan webinar bertajuk “Strategi Cerdas Mengelola Keuangan untuk Masa Depan yang Lebih Baik” yang akan dilaksanakan melalui Zoom besok, Kamis (9/7/2026).

Webinar ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya investasi reksa dana sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai dasar-dasar reksa dana, manfaat berinvestasi sesuai profil risiko, serta bagaimana menyusun strategi investasi yang tepat sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang lebih terarah.

Head of Partnership Distribution MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw yang menjadi narasumber menyampaikan bahwa investasi reksa dana dapat menjadi pilihan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi.

"Melalui webinar ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk memahami bahwa investasi reksa dana merupakan langkah awal yang dapat membangun kebiasaan berinvestasi secara konsisten. Dengan pemahaman yang baik mengenai karakteristik dan manfaat reksa dana, masyarakat diharapkan semakin percaya diri dalam mengambil keputusan investasi sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing. Kolaborasi bersama Invesnow juga diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki literasi investasi yang baik," ujar Annafrid.

Sementara itu, Presiden Direktur Invesnow Lisa Leonard menyampaikan bahwa edukasi investasi menjadi fondasi penting dalam membantu masyarakat memulai perjalanan investasinya.