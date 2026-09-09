Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Akses Industri Asuransi di RI Diperluas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |21:32 WIB
Akses Industri Asuransi di RI Diperluas
Akses Industri Asuransi di RI Diperluas (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perluasan jaringan distribusi masih menjadi salah satu strategi yang ditempuh perusahaan asuransi untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan perlindungan.

Sebab, tingkat literasi asuransi di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena pemahaman masyarakat terhadap asuransi tertinggal dibandingkan sektor keuangan lainnya

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi perasuransian nasional tercatat sebesar 45,45 persen, sementara indeks inklusi perasuransian baru mencapai 28,50 persen.

"Kami ingin memastikan bahwa akses terhadap informasi dan layanan Bhinneka Life semakin mudah dijangkau, sekaligus terus memperkuat jaringan pemasaran kami di berbagai wilayah,” ujar Direktur Utama Bhinneka Life Benny Indra dalam keteranganya, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dia menambahkan, kantor pemasaran di Gading Serpong merupakan bagian dari upaya perusahaan memperluas jangkauan layanan sekaligus memperkuat jaringan distribusi.

Gading Serpong merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik dan terus berkembang sebagai kawasan hunian maupun pusat aktivitas masyarakat. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240240/asuransi-v4Y7_large.jpg
Biaya Kesehatan Naik, Inflasi Medis RI Tertinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/622/3237470/asuransi-w0yr_large.jpg
Perlindungan Asuransi dan Investasi, Pahami Cara Kerja Nilai Tunai Unit Link
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/470/3215440/rumah-6zON_large.jpg
Kenapa Orang RI Masih Belum Melek Asuransi Properti? Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213665/inflasi-b694_large.png
Inflasi Medis RI Diproyeksi Capai 17,8 Persen, Ini Cara Proteksi Kesehatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/622/3206453/asuransi-TGmP_large.jpg
Asuransi Mudik di Tengah Lonjakan Mobilitas Lebaran, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205099/asuransi-iTwA_large.png
Literasi Minim, Banyak Pemudik Tak Paham Pentingnya Asuransi Kecelakaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement