Inflasi Medis RI Diproyeksi Capai 17,8 Persen, Ini Cara Proteksi Kesehatannya

JAKARTA - Health Trends 2026 Report dari Mercer Marsh Benefits (MMB), melaporkan bahwa biaya medis diperkirakan meningkat sebesar 12,5 persen di Asia dan 17,8 persen di Indonesia, jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi inflasi umum sebesar 2,5%.

Peningkatan biaya kesehatan telah menjadi salah satu tantangan ekonomi paling serius yang dihadapi rumah tangga Indonesia.

Berdasarkan berbagai analisis industri, pengeluaran kesehatan terus mengalami lonjakan signifikan setiap tahunnya, sejalan dengan peningkatan biaya layanan medis dan teknologi kesehatan modern.

Situasi ini menyebabkan banyak keluarga Indonesia merasa tertekan secara finansial ketika harus menghadapi keadaan darurat kesehatan atau penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang.

Dengan produk asuransi kesehatan baru yang ditawarkan oleh Allianz Life dan Allianz Syariah, diharapkan masyarakat dapat memiliki perlindungan finansial yang lebih komprehensif dan tidak lagi merasa cemas menghadapi biaya kesehatan yang tidak terduga.

“Tujuan kami adalah membantu nasabah mempertahankan perlindungan kesehatannya secara berkelanjutan sepanjang hidup. Dengan mengelola kenaikan biaya secara cermat sejak saat ini, perlindungan dapat tetap terjangkau dan berkelanjutan," ujar Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia Alexander Grenz, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2026).

Produk asuransi kesehatan inovatif yang diluncurkan kedua perusahaan ini dirancang dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.