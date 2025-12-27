Industri Asuransi Lirik Proyek Energi Baru Terbarukan

JAKARTA - Industri asuransi di Indonesia terus meningkatkan dan memperluas penetrasi pasar, salah satunya melirik asuransi proyek energi baru terbarukan (EBT). Tercatat, penetrasi industri asuransi Indonesia tercatat hanya sebesar 1,40 persen per akhir 2024.



"MSIG berupaya memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia melalui pengembangan program asuransi untuk proyek energi terbarukan serta menghadirkan produk dan layanan inovatif berbasis teknologi digital,” ujar President and CEO Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd Shinichiro Funabiki dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).



Selama 50 tahun, pihaknya terus memperluas layanannya bagi korporasi, UKM, dan individu di seluruh Indonesia, menyediakan solusi asuransi yang membantu memperkuat perlindungan finansial dan ketahanan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan literasi asuransi dan keuangan.



“Seiring dengan terus majunya Indonesia, fokus kami tetap pada menyediakan perlindungan yang benar-benar menjawab kebutuhan nasabah dan komunitas,” tambah Presiden Direktur MSIG Indonesia Shikato Takeuchi.