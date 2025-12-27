Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Asuransi Lirik Proyek Energi Baru Terbarukan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |10:01 WIB
Industri Asuransi Lirik Proyek Energi Baru Terbarukan
Industri Asuransi Lirik Proyek Energi Baru Terbarukan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Industri asuransi di Indonesia terus meningkatkan dan memperluas penetrasi pasar, salah satunya melirik asuransi proyek energi baru terbarukan (EBT). Tercatat, penetrasi industri asuransi Indonesia tercatat hanya sebesar 1,40 persen per akhir 2024.

"MSIG berupaya memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia melalui pengembangan program asuransi untuk proyek energi terbarukan serta menghadirkan produk dan layanan inovatif berbasis teknologi digital,” ujar President and CEO Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd Shinichiro Funabiki dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Selama 50 tahun, pihaknya terus memperluas layanannya bagi korporasi, UKM, dan individu di seluruh Indonesia, menyediakan solusi asuransi yang membantu memperkuat perlindungan finansial dan ketahanan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan literasi asuransi dan keuangan.

“Seiring dengan terus majunya Indonesia, fokus kami tetap pada menyediakan perlindungan yang benar-benar menjawab kebutuhan nasabah dan komunitas,” tambah Presiden Direktur MSIG Indonesia Shikato Takeuchi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178884/asuransi_pertanian-29Ed_large.jpg
Asuransi Pertanian Bisa Mitigasi Risiko yang Dihadapi Petani? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178766/asuransi-NmWz_large.jpg
Ini Cara Tingkatkan Indeks Literasi Asuransi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176954/asuransi-PjUd_large.jpg
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175793/asuransi-4jai_large.jpg
Tingkatkan Penetrasi, BUMN Beri Literasi Asuransi Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175766/pakai_ai-Z39G_large.jpg
AI Asisten, Asuransi Tak Bisa Tinggalkan Sentuhan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/622/3175616/asuransi-Bqgx_large.jpg
Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement