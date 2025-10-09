Advertisement
SMART MONEY

Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |14:28 WIB
Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan
Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat peningkatan indeks literasi keuangan sektor asuransi menjadi 45,45%, naik dari 36,90% tahun sebelumnya. Sementara tingkat inklusi asuransi mencapai 28,5%, meningkat signifikan dari 12,21%.

Tentu hal ini terus ditingkatkan agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda lebih melek soal asuransi. Salah satunya melalui travel insurance yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan baik bagi diri kita maupun orang-orang sekitar.

"Kami ingin masyarakat mendapatkan proteksi perjalanan dengan biaya lebih terjangkau, sejalan dengan misi memperluas inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Sekretaris Perusahaan Jasindo Brelian Gema di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dalam Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 terdapat potongan premi sebesar 50 persen untuk produk travel insurance. Produk ini juga menanggung kerugian akibat kehilangan barang elektronik maupun barang fashion dengan nilai perlindungan hingga Rp15 juta.

"Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas inklusi keuangan," katanya.

 

Halaman:
1 2
