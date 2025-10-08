Generasi Muda Diajak Kenali Dunia Asuransi dan Peluang Kariernya

JAKARTA - Generasi muda diperkenalkan mengenai industri asuransi hingga peluang kariernya. Saat ini literasi keuangan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan risiko sejak dini ditingkatkan.

“Kami ingin generasi muda mengenal industri asuransi bukan hanya dari sisi produknya, tetapi juga sebagai sektor yang dinamis, profesional, dan memiliki kontribusi besar bagimasyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Melalui Indonesia Career Expo & Campus Job Fair yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 8–9 Oktober 2025, Asuransi Jasindo tidak hanya untuk membuka peluang karier bagi lulusan muda, tetapi juga untuk mengenalkan lebih dekat peran penting industri asuransi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional.

Para pengunjung mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih jauh mengenai profil perusahaan, lini bisnis, serta berbagai posisi dan jenjang karier yang tersedia di dunia asuransi.

“Kami percaya regenerasi di industri asuransi menjadi kunci keberlanjutan. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membuka wawasan bahwa bekerja di sektor asuransi berarti ikut serta dalam melindungi masa depan bangsa,” tambah Brellian.

Partisipasi ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat employer branding serta mendukung peningkatan literasi dan inklusi asuransi di kalangan generasi muda.



(Dani Jumadil Akhir)