Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |17:23 WIB
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
A
A
A

JAKARTA - Pedagang pasar akan mendapatkan perlindungan asuransi mikro untuk tempat usaha. Hal ini setelah adanya penandatanganan antara BRI Insurance dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor.

Saat ini, jumlah pedagang pasar di bawah naungan PPJ mencapai sekitar 8.000 orang. Selain itu Pemerintah turut mendorong PPJ agar terus menciptakan pasar yang lebih menarik dan interaktif bagi masyarakat. 

"Tujuan kerjasama ini kami lakukan, tentu sebagai upaya mengamankan masa depan para pelaku UMKM khususnya di Perumda Pasar Jaya Pakuan Bogor dengan membangun kemitraan yang strategis untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah," kata Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Kerjasama yang dilakukan BRI Insurance beserta mitra bisnisnya, merupakan bentuk dari komitmen untuk memberikan solusi perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan ekonomi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175793/asuransi-4jai_large.jpg
Tingkatkan Penetrasi, BUMN Beri Literasi Asuransi Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175766/pakai_ai-Z39G_large.jpg
AI Asisten, Asuransi Tak Bisa Tinggalkan Sentuhan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/622/3175616/asuransi-Bqgx_large.jpg
Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175411/kerja-Fp3e_large.jpg
Generasi Muda Diajak Kenali Dunia Asuransi dan Peluang Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175385/petani-heG7_large.jpg
Kurangi Risiko Gagal Panen dengan Asuransi, Ini Manfaat untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162315/orang_yang_umur_50_banyak_asuransi-xjgY_large.jpg
Orang Berumur 50 Tahun Paling Siap dalam Urusan Asuransi!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement