Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi

JAKARTA - Pedagang pasar akan mendapatkan perlindungan asuransi mikro untuk tempat usaha. Hal ini setelah adanya penandatanganan antara BRI Insurance dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor.

Saat ini, jumlah pedagang pasar di bawah naungan PPJ mencapai sekitar 8.000 orang. Selain itu Pemerintah turut mendorong PPJ agar terus menciptakan pasar yang lebih menarik dan interaktif bagi masyarakat.

"Tujuan kerjasama ini kami lakukan, tentu sebagai upaya mengamankan masa depan para pelaku UMKM khususnya di Perumda Pasar Jaya Pakuan Bogor dengan membangun kemitraan yang strategis untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah," kata Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Kerjasama yang dilakukan BRI Insurance beserta mitra bisnisnya, merupakan bentuk dari komitmen untuk memberikan solusi perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan ekonomi.