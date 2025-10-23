Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Cara Tingkatkan Indeks Literasi Asuransi di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |15:15 WIB
JAKARTA - Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, indeks literasi perasuransian meningkat menjadi 45,45% dari sebelumnya 36,9%, sementara indeks inklusi juga melonjak menjadi 28,50% dari 12,12%. Untuk itu dibutuhkan lagi perluasan literasi asuransi bagi generasi muda. 

"Kami ingin mendorong mahasiswa untuk lebih sadar akan pentingnya perlindungan diri sejak dini," kata Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dirinya menambahkan, perlu diketahui bahwa asuransi berperan sebagai instrumen perlindungan finansial yang membantu menjaga kestabilan ekonomi individu, sekaligus menumbuhkan kebiasaan berpikir preventif dalam mengelola keuangan. Hal ini disampaikan Brellian dalam rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya sebagai upaya memperluas pemahaman generasi muda terhadap pentingnya manajemen risiko dan peran asuransi.

"Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Departemen Aktuaria ini merupakan wujud dukungan Asuransi Jasindo terhadap program Gerakan Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (Gencarkan) 2025 yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya.

 

