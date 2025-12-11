Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AHY Sebut Perbaikan Infrastruktur Bencana Sumatera Butuh Rp50 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |09:20 WIB
AHY Sebut Perbaikan Infrastruktur Bencana Sumatera Butuh Rp50 Triliun
Menko AHY (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp50 triliun.

“Kalkulasi awalnya anggaran sekira Rp50 triliun. Tapi ini kalkulasi awal, tidak bisa dikatakan definitif karena terus berkembang. Data terus update, BNPB dan semua mengupdate juga,” ungkapnya dalam acara Balairung Dialogue 2025, dikutip Kamis (11/12/2025).

Berdasarkan data BNPB dan Kementerian PU per 8 Desember 2025, terdapat 52 kabupaten kota terdampak yang tersebar 18 di Aceh, 18 di Sumut dan 16 di Sumbar. Korban jiwa mencapai 961 orang meninggal, 234 hilang, serta lebih dari 5.000 orang terluka.

Total 1 juta warga kini terpaksa mengungsi. Banjir juga berdampak kerusakan pada 1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses putus, 101 jalan putus dan 62 jembatan terputus.

Selain itu, tercatat 156,5 ribu rumah rusak dengan 143,427 rusak berat, 2,298 rusak sedang dan 10,808 rusak ringan.

 

