AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya. Menurutnya meski proyek itu masuk dalam rencana pengembangan konektivitas nasional, pembahasannya belum dilakukan secara khusus oleh pemerintah.

"Belum dibahas secara khusus, tapi yang jelas konektivitas ini terus akan kami kawal dan bicara konektivitas tentu tidak terlepas dari bagaimana kita ingin mengoptimalkan fungsi dan peran dari kereta api secara nasional," kata AHY saat dijumpai usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

AHY menjelaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan kereta cepat, tetapi juga pada peningkatan efisiensi dan peran strategis sistem perkeretaapian secara keseluruhan. Termasuk di antaranya memperluas jaringan dan menghidupkan kembali jalur-jalur lama yang masih potensial.

"Kita tidak hanya bicara kereta cepat, termasuk tentunya penting ketika kita menghadirkan konsep perluasan kereta cepat hingga Surabaya untuk mengurangi waktu mobilitas atau transportasi manusia barang dan jalan," lanjutnya.