Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November

JAKARTA - PT KCIC mencatat peningkatan signifikan pada perjalanan rombongan Whoosh selama November 2025. Sejak dimulainya periode Promo Diskon Rombongan Whoosh November Deals yang menawarkan potongan hingga 20%, permintaan perjalanan rombongan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Selama periode Whoosh November Deals berlangsung 1–19 November 2025, KCIC telah melayani permintaan sekitar 195 rombongan dengan total sekitar 19.000 tiket terjual. Jika dibandingkan Oktober, rata-rata perjalanan rombongan per hari meningkat dari sekitar 6 rombongan per hari menjadi hampir 12 rombongan per hari atau naik 100%.

Sementara itu, rata-rata penumpang rombongan per hari naik dari sekitar 360 penumpang per hari di Oktober menjadi lebih dari 1.000 penumpang per hari di November atau meningkat 180%.

KCIC menghimbau agar masyarakat yang akan melakukan perjalanan grup atau rombongan dapat segera memanfaatkan program tersebut dengan melakukan pemesanan melalui Whoosh Group Reservation di WhatsApp 0813-4000-2920 pada hari kerja pukul 09.00–17.00 WIB.

Melihat antusiasme masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan promo rombongan Whoosh untuk perjalanan cepat, nyaman, dan efisien. Peningkatan ini diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring dengan Promo Rombongan yang masih ada hingga akhir November 2025.

Adapun saat ini KCIC masih menghadirkan Promo Diskon Rombongan berlaku untuk pemesanan 12–25 November dan keberangkatan pada 17–30 November 2025. Program ini memberikan potongan harga 20% untuk perjalanan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, serta diskon 10% untuk keberangkatan Jumat sampai Senin. Promo ini berlaku untuk minimal 20 penumpang dalam satu perjalanan.