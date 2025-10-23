Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |13:31 WIB
JAKARTA  - COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan bahwa masyarakat perlu khawatir terkait isu utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang belakangan ramai diperbincangkan..

Dia memastikan bahwa secara operasional, kinerja PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) saat ini sudah menunjukkan hasil positif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Tidak usah khawatir, bahwa Whoosh ini kan memberikan manfaat banyak ya, terutama sekali transportasi. Sehari itu sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani," ungkap Dony saat dijumpai di Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Mengenai penyelesaian utang, Dony mengungkap bahwa Pemerintah terus melakukan negosiasi dengan pihak China untuk membahas terkait jangka waktu pelunasan utang.

Dia juga memastikan akan memberangkatkan tim negosiasi agar permasalahan utang ini bisa segera terselesaikan. "Yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional, KCIC itu sudah membukukan positif secara operasional, sehingga tidak khawatir terhadap proses operasional karena EBITDA-nya juga positif KCIC itu," kata Dony yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

 

