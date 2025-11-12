Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |07:09 WIB
JAKARTA - Danantara Indonesia membocorkan skema pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan, Danantara bersama pemerintah akan berbagi peran dalam menangani utang Whoosh secara terukur.

Dony menegaskan, sebagaimana dijelaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa Whoosh telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian, sehingga langkah penanganan utang tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi modern tersebut.

"Masalah mengenai restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tentu melibatkan pemerintah (dan) Danantara," kata Dony di Jakarta, Selasa 11 November 2025.

Danantara akan fokus pada aspek operasional Whoosh agar layanan transportasi ini semakin optimal, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.

"Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara terutama sekali berkaitan operasional Whoosh," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah akan berperan dalam pengelolaan dan penguatan infrastruktur yang mendukung jalannya layanan kereta cepat tersebut.

"Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur," ujarnya.

Menurutnya Whoosh telah membawa dampak ekonomi nyata terutama mendukung pergerakan masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah yang sebelumnya memakan waktu panjang.

"Whoosh ini kan memberikan manfaat yang banyak terutama sekali buat perekonomian kita dan juga buat angkutan massal," katanya.

 

Telusuri berita finance lainnya
