Rosan Ajak ke China Bahas Utang Whoosh, Purbaya: Asal Dia yang Bayar

JAKARTA - Pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh akan memasuki babak baru. Dalam waktu dekat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama CEO Danantara Rosan Roeslani akan terbang ke China membahas negosiasi ulang utang Whoosh.

Rosan mengajak Purbaya ke China yang kini tengah mengoordinasikan proses pembahasan skema restrukturisasi utang bersama pihak China. Purbaya menegaskan bahwa keterlibatannya akan dipastikan setelah dia mengetahui secara jelas ruang lingkup dan syarat negosiasi yang sedang dibahas.

“Saya belum tahu dibawa apa enggak. Tapi kelihatannya kalau emang kita harus terlibat. Saya mau lihat term-nya seperti apa. Jadi mengamankan term buat kita juga, buat Pemerintah Indonesia juga,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Selain itu, soal peluang penggunaan dana APBN dalam skema penyelamatan utang Whoosh, Purbaya menegaskan bahwa opsi tersebut belum dapat dipastikan. Pemerintah masih menunggu hasil final negosiasi dengan pihak China.

“Saya enggak tahu. Nanti kita lihat negosiasinya seperti apa. Kan masih negosiasi nih,” ujarnya.