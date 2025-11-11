Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Reaksi Purbaya soal Utang Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |07:34 WIB
Ini Reaksi Purbaya soal Utang Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi
Ini Reaksi Purbaya soal Utang Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal usulan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan dibayar negara melalui dana sitaan hasil korupsi

Purbaya mengatakan, pemerintah masih membahas detail dari rencana tersebut. “Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, Purbaya menjelaskan pemerintah berencana mengirim tim ke China untuk membahas skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Namun, Purbaya belum memastikan diskusi seperti apa yang akan dibahas pemerintah dengan pihak Whoosh.

“Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” kata Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182772/purbaya-9HwS_large.jpg
Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Purbaya Akan Kirim Tim ke China 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181662/rosan-4Enh_large.jpg
Kereta Cepat Whoosh Disubsidi Pemerintah? Ini Penjelasan Bos Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181561/whoosh-nLj4_large.png
Prabowo Pasang Badan, Airlangga Ungkap Cara Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181330/prabowo_subianto-mSRY_large.png
Prabowo Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun: Tak Usah Khawatir Ribut-Ribut, Saya Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181257/prabowo_subianto-XpcM_large.png
Prabowo soal Whoosh: Jangan Hitung Untung-Rugi tapi Manfaat untuk Rakyat!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement