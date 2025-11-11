Ini Reaksi Purbaya soal Utang Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal usulan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan dibayar negara melalui dana sitaan hasil korupsi

Purbaya mengatakan, pemerintah masih membahas detail dari rencana tersebut. “Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, Purbaya menjelaskan pemerintah berencana mengirim tim ke China untuk membahas skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Namun, Purbaya belum memastikan diskusi seperti apa yang akan dibahas pemerintah dengan pihak Whoosh.

“Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” kata Purbaya.