Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember

JAKARTA - Penumpang Kereta Cepat Whoosh dapat menikmati diskon langsung Rp25.000 untuk tiket Whoosh kelas Premium Economy pada periode keberangkatan 10–15 Desember 2025.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan bahwa promo Whoosh Dealcember dihadirkan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan di bulan Desember.

“Promo ini kami hadirkan untuk semakin mempermudah masyarakat menikmati layanan transportasi cepat dan nyaman bersama Whoosh. Dengan potongan harga khusus ini, kami berharap perjalanan masyarakat di bulan Desember menjadi lebih terjangkau dan menyenangkan,” ujar Eva.

Selama periode promo Whoosh Dealcember, setiap harinya terdapat 10 hingga 12 jadwal perjalanan Whoosh yang mendapatkan promo, mulai dari pagi hingga malam, baik untuk keberangkatan dari Jakarta maupun Bandung.

Dalam setiap perjalanan terdapat 555 tempat duduk Whoosh kelas Premium Economy yang mendapatkan promo. Secara total tersedia total 66 perjalanan Whoosh dengan kapasitas 36.630 kursi yang mendapatkan promo.

Tiket promo Whoosh Dealcember sudah dapat dibeli mulai 10 Desember di Aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, serta aplikasi mitra Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka. Tarif yang muncul pada aplikasi merupakan tarif yang sudah mendapatkan promo.