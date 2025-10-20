Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |06:02 WIB
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh memasuki babak baru usai disebut sebagai bom waktu. Kini Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan turun tangan menyelesaikan masalah utang kereta cepat Whoosh tersebut.

Yang jelas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang kereta cepat Whoosh menggunakan APBN. Menurutnya, Danantara Indonesia yang harus membayar utang tersebut karena sudah mengelola dividen BUMN hingga Rp80 triliun.

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas Purbaya.

Berikut ini Okezone rangkum utang kereta cepat Whoosh, Jakarta, Senin (20/10/2025).

1. Luhut Turun Tangan Atasi Utang Whoosh

Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan tim penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh.

Luhut menjelaskan, tim ini yang nanti akan menangani persoalan utang konstruksi jumbo proyek Kereta Cepat yang dibesut oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Beberapa skema akan disiapkan agar utang jumbo whoosh tidak menjadi bom waktu dan membebani APBN.

"Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, Seto yang paham betul mengenai itu. Tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja. Ada Keppres dari Presiden mengenai timnya," kata Luhut saat ditemui di sela-sela acara  1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

2. Luhut Koordinasi dengan Danantara

Luhut mengaku utang jumbo kereta cepat Whoosh akan ditangani langsung olehnya bersama dengan Danantara Indonesia.

"Karena dulu saya yang menangani (proyek kereta cepat), jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu pak Rosan (CEO Danantara), dan pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama," sambungnya.

Pada kesempatan itu Luhut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem transportasi publik memang memerlukan dukungan APBN. Tujuannya agar punya harga keekonomian yang tepat dan terjangkau digunakan oleh khalayak luas.

"Ingat ya, tidak ada publik transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi Pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177755/kereta_cepat-FMqh_large.png
Tanpa APBN, Kereta Cepat Whoosh Harus Untung demi Bayar Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177183/kereta_cepat_whoosh-PzQf_large.jpg
Bukan APBN, Wamenkeu: Danantara Tanggung Jawab Atas Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3177015/kereta_cepat_whoosh-dQjG_large.jpg
Segini Utang Kereta Jakarta-Bandung Cepat yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952/purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176618/kereta_cepat-pR4M_large.jpg
Ternyata Segini Utang Kereta Whoosh yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176319/utang_kereta_cepat-alun_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Bukan Tanggungan Negara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement