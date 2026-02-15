Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang Whoosh Tembus 25 Ribu Orang per Hari pada Libur Panjang Imlek 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |19:07 WIB
Penumpang Whoosh Tembus 25 Ribu Orang per Hari pada Libur Panjang Imlek 2026
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat lonjakan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh selama momen libur panjang akhir pekan Tahun Baru Imlek 2026. Dikatakan, jumlah penumpang harian mencapai 25.678 orang.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengungkapkan pada Jumat (13/2) jumlah penumpang Whoosh mencapai 24.381 orang dalam satu hari. Sementara pada Sabtu (14/2), jumlahnya meningkat menjadi sekitar 25.700 penumpang.

"Angka tersebut meningkat dibandingkan rata-rata akhir pekan biasa yang umumnya berada di kisaran 20-21 ribu penumpang per hari," katanya dalam keterangan resmi.

Untuk hari ini, Minggu (15/2), hingga pagi hari tercatat lebih dari 12 ribu tiket telah terjual. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah hingga melampaui 22 ribu penumpang dalam sehari.

Menurut Eva, peningkatan perjalanan tidak hanya didorong oleh aktivitas liburan, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat sebelum memasuki bulan Ramadan. Momentum tersebut turut meningkatkan mobilitas penumpang di rute Jakarta-Bandung.

“Selain dimanfaatkan untuk berlibur, peningkatan perjalanan juga didorong oleh masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat sebelum memasuki bulan Ramadan," ujarnya.

 

