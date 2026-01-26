Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hampir 300 Ribu Warga Malaysia Gunakan Kereta Cepat Whoosh di 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |21:31 WIB
Hampir 300 Ribu Warga Malaysia Gunakan Kereta Cepat Whoosh di 2025
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Okezone)
JAKARTA - KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang warga negara asing (WNA) yang menggunakan layanan Kereta Cepat Whoosh pada tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, jumlah penumpang WNA mencapai 401.282 penumpang, meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 251.525 penumpang.

Tren pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan wisatawan mancanegara terhadap layanan Whoosh sebagai moda transportasi yang andal, nyaman, dan efisien selama berada di Indonesia. Secara kumulatif sejak 2023 hingga 2025, total penumpang WNA Whoosh telah mencapai 681.713 penumpang, mencerminkan penerimaan yang semakin luas dari wisatawan internasional.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penumpang WNA ini menjadi indikator penting atas kualitas layanan yang terus dijaga oleh KCIC.

"Pertumbuhan penumpang WNA yang konsisten menunjukkan bahwa layanan Whoosh semakin dipercaya wisatawan mancanegara, baik dari sisi keselamatan, kenyamanan, maupun kemudahan akses," ujar Eva dalam keterangan resmi, Senin (26/1/2026). 

Berdasarkan data kumulatif sejak layanan Whoosh beroperasi, wisatawan asal Malaysia menjadi pengguna terbanyak dengan total 298.531 penumpang. Selanjutnya disusul wisatawan dari Singapura sebanyak 83.371 penumpang, Tiongkok 59.893 penumpang, Jepang 32.176 penumpang, dan Korea Selatan 21.974 penumpang. 

 

