Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Literasi Minim, Banyak Pemudik Tak Paham Pentingnya Asuransi Kecelakaan

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |10:31 WIB
Literasi Minim, Banyak Pemudik Tak Paham Pentingnya Asuransi Kecelakaan
Banyak Pemudik Tak Paham Pentingnya Asuransi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya asuransi kecelakaan masih minim. Terutama pada musim mudik di mana jutaan masyarakat melakukan perjalanan, asuransi kecelakaan tentu penting untuk melindungi diri ketika mengalami kecelakaan. 

Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Fankar Umran mengimbau masyarakat yang hendak mudik pada hari raya Idul Fitri untuk memitigasi risiko selama perjalanan dengan asuransi kecelakaan diri (personal accident) dan asuransi mikro.

"Sebenarnya kalau kita bicara tentang asuransi kecilkan diri, kecelakaan diri, banyak masyarakat memang belum menyadari bahwa itu semangat periminya kecil sekali ya," kata dia, Kamis (5/3/2026).

  1.   Tidak Mahal

Terkait asuransi kecelakaan diri, ia mengatakan nasabah bisa mendapatkan santunan hingga Rp20 juta dengan premi yang terjangkau. Dia pun mengimbau masyarakat memanfaatkan premi murah ini sebagai perlindungan diri terutama saat mudik.

"Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa masyarakat juga perlu kami sampaikan, kami informasikan bahwa asuransi kecelakaan diri itu penting, terutama di masa-masa hitung kendaraan, masa-masa lebaran," ujarnya.

Dia berharap masyarakat yang akan melakukan mudik memanfaatkan momentum ini untuk menggunakan asuransi sebagai proteksi diri. Ia pun menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum sadar (aware) atas pentingnya memiliki produk asuransi tersebut.

“Berasuransi kecelakaan dirilah sebelum berangkat ke mana-mana, karena kita tahu bahwa setiap terjadi mudik ramai seperti ini, selalu ada laporan kecelakaan,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192085/asuransi-rRdg_large.png
Industri Asuransi Lirik Proyek Energi Baru Terbarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178884/asuransi_pertanian-29Ed_large.jpg
Asuransi Pertanian Bisa Mitigasi Risiko yang Dihadapi Petani? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178766/asuransi-NmWz_large.jpg
Ini Cara Tingkatkan Indeks Literasi Asuransi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176954/asuransi-PjUd_large.jpg
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175793/asuransi-4jai_large.jpg
Tingkatkan Penetrasi, BUMN Beri Literasi Asuransi Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175766/pakai_ai-Z39G_large.jpg
AI Asisten, Asuransi Tak Bisa Tinggalkan Sentuhan Manusia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement