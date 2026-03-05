Literasi Minim, Banyak Pemudik Tak Paham Pentingnya Asuransi Kecelakaan

JAKARTA - Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya asuransi kecelakaan masih minim. Terutama pada musim mudik di mana jutaan masyarakat melakukan perjalanan, asuransi kecelakaan tentu penting untuk melindungi diri ketika mengalami kecelakaan.

Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Fankar Umran mengimbau masyarakat yang hendak mudik pada hari raya Idul Fitri untuk memitigasi risiko selama perjalanan dengan asuransi kecelakaan diri (personal accident) dan asuransi mikro.

"Sebenarnya kalau kita bicara tentang asuransi kecilkan diri, kecelakaan diri, banyak masyarakat memang belum menyadari bahwa itu semangat periminya kecil sekali ya," kata dia, Kamis (5/3/2026).

1. Tidak Mahal

Terkait asuransi kecelakaan diri, ia mengatakan nasabah bisa mendapatkan santunan hingga Rp20 juta dengan premi yang terjangkau. Dia pun mengimbau masyarakat memanfaatkan premi murah ini sebagai perlindungan diri terutama saat mudik.

"Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa masyarakat juga perlu kami sampaikan, kami informasikan bahwa asuransi kecelakaan diri itu penting, terutama di masa-masa hitung kendaraan, masa-masa lebaran," ujarnya.

Dia berharap masyarakat yang akan melakukan mudik memanfaatkan momentum ini untuk menggunakan asuransi sebagai proteksi diri. Ia pun menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum sadar (aware) atas pentingnya memiliki produk asuransi tersebut.

“Berasuransi kecelakaan dirilah sebelum berangkat ke mana-mana, karena kita tahu bahwa setiap terjadi mudik ramai seperti ini, selalu ada laporan kecelakaan,” tuturnya.