KISI Soroti Return Reksa Dana MNC Asset Tembus 5 Persen dalam Setahun

JAKARTA - Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) menyoroti kinerja produk reksa dana yang dikelola MNC Asset Management (MNC AM). Dua produk MNC AM disebut mencatatkan return 1 tahun tertinggi di aplikasi A-KISS, dengan imbal hasil mencapai lebih dari 5 persen.



Online Business Associate Director KISI Yang Seok Mo mengatakan, dua produk tersebut yakni MNC Dana Lancar dan MNC Dana Syariah Barokah.



"Yang pertama itu ada produk MNC Dana Lancar dengan return sebesar 5,57 persen dan kedua ada produk syariah ya, MNC Dana Syariah Barokah dengan return 5,48 persen," kata Yang Seok Mo dalam kegiatan Intimate Investor Gathering bersama MNC Asset Management di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).



Menurutnya, kinerja tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat peran MNC Asset Management dalam membantu investor menghadapi kondisi pasar yang volatil. Terlebih, produk reksa dana pasar uang dinilai memiliki kinerja yang relatif stabil.



"Ya. Kami melihat peran MNC Asset Management lebih dari sekadar pilihan investasi. Karena produk reksa dana, khususnya reksa dana pasar uang, memiliki kinerja yang relatif stabil," ujarnya.



Yang menambahkan, kinerja kedua produk tersebut dapat dilihat melalui aplikasi A-KISS. Menurutnya, historis kinerja yang baik menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan alternatif bagi investor di tengah dinamika pasar.



"Dengan historis kinerja yang bagus ini, saya percaya MNC Asset Management membantu investor dalam menghadapi volatilitas pasar," katanya.