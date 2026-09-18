Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Batalkan Batas 3 Platform Pinjol, Masyarakat Kini Bisa Pinjam di Banyak Aplikasi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |11:32 WIB
OJK Batalkan Batas 3 Platform Pinjol, Masyarakat Kini Bisa Pinjam di Banyak Aplikasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan ketentuan yang membatasi masyarakat mengajukan pinjaman pada maksimal tiga penyelenggara pinjaman daring. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan ketentuan yang membatasi masyarakat mengajukan pinjaman pada maksimal tiga penyelenggara pinjaman daring (pindar atau fintech peer-to-peer lending). Dengan keputusan tersebut, masyarakat tetap dapat mengakses pendanaan dari beberapa platform dalam waktu yang sama.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan tingginya kebutuhan akses pembiayaan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kebutuhan modal kerja jangka pendek, serta sektor informal.

OJK juga mempertimbangkan pentingnya alternatif pembiayaan yang inklusif untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh sektor keuangan formal (unbanked).

"Mempertimbangkan dinamika kebutuhan pendanaan masyarakat yang masih cukup tinggi, termasuk UMKM, modal kerja jangka pendek dan sektor informal, serta perlunya dukungan terhadap akses alternatif pembiayaan yang inklusif dan mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal, batasan pendanaan pada tiga Penyelenggara Pindar menjadi tidak diberlakukan, sepanjang Penyelenggara Pindar memenuhi kewajiban," kata Agusman dalam jawaban tertulisnya, dikutip Jumat (18/9/2026).

Agusman menekankan bahwa kelonggaran tersebut hanya berlaku jika platform pindar memenuhi sejumlah prasyarat, antara lain:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/278/3242585//ojk-FSlV_large.jpg
IPO Swayasa Prakarsa (SWAP) Ditunda, Ini Penjelasan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/278/3242526//bei-sEwj_large.jpg
OJK Ungkap Pelanggaran Emiten dari Kasus ROTI hingga Transaksi Material BNBR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241723//pinjol-aA5m_large.jpg
4 Fakta Utang Pinjol Warga Indonesia Rp105,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240842//pinjol-MGud_large.jpg
Warga RI Terlilit Utang Pinjol Rp105,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/278/3240587//ojk-Dxpb_large.jpg
OJK Tegaskan Tak Beri Ruang Pelanggaran Keterbukaan Informasi di Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/622/3240584//pinjol-Aj2B_large.jpg
Skema Tadpole Pinjol Disorot, Begini Hitung-hitungan Pinjamannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement