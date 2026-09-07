OJK Tegaskan Tak Beri Ruang Pelanggaran Keterbukaan Informasi di Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik pelanggaran keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia. (Foto: Okezone.com/OJK)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik pelanggaran keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia. OJK menilai kepercayaan investor yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap akibat informasi yang menyesatkan atau ditutup-tutupi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi mengatakan prinsip keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal.

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa OJK tidak akan memberi ruang bagi praktik pelanggaran atas keterbukaan informasi,” kata Hasan saat membuka Public Expose Live 2026, Senin (7/9/2026).

Menurut Hasan, kepercayaan investor merupakan sesuatu yang dibangun dalam waktu panjang. Karena itu, perusahaan tercatat perlu memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat, relevan, tepat waktu, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepercayaan investor dibangun selama bertahun-tahun. Namun, ini dapat runtuh dalam sekejap oleh informasi yang menyesatkan atau ditutup-tutupi,” ujarnya.