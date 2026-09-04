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Tak Perlu Simpan Emas Fisik, BEI Hadirkan Investasi Emas Lewat ETF

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |17:15 WIB
Tak Perlu Simpan Emas Fisik, BEI Hadirkan Investasi Emas Lewat ETF
Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghadirkan Exchange Traded Fund (ETF) Emas . (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghadirkan Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai instrumen investasi baru untuk mendukung pendalaman pasar modal sekaligus memberikan lebih banyak pilihan investasi bagi masyarakat. Produk ini memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas tanpa perlu membeli atau menyimpan emas fisik secara langsung.

Pelaksana Harian (P.H.) Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 BEI, Edwin Hartanto, mengatakan kehadiran ETF Emas merupakan bentuk komitmen bursa dalam menyediakan variasi produk investasi.

“Melalui ETF Emas, masyarakat dapat berinvestasi emas dengan cara yang praktis melalui pasar modal. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal bahwa pilihan investasi di Bursa tidak hanya saham, tetapi juga berbagai instrumen lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” kata Edwin dalam keterangannya kepada IDX Channel, Jumat (4/9/2026).

Edwin menambahkan, produk tersebut dirancang sebagai alternatif investasi yang efisien serta memiliki mekanisme perdagangan yang transparan dalam ekosistem pasar modal Indonesia.

"ETF Emas diharapkan menjadi alternatif investasi yang mudah diakses oleh masyarakat, memberikan eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui mekanisme perdagangan yang transparan dan efisien dalam ekosistem pasar modal Indonesia. Kehadiran produk ini juga menjadi langkah penting dalam memperkaya pilihan investasi bagi masyarakat sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan nasional," lanjut Edwin.

Berbeda dengan layanan jual beli emas digital, ETF Emas merupakan produk reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan langsung di BEI. Investor cukup memiliki rekening efek pada perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi jual dan beli secara real-time selama jam perdagangan.

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