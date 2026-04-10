HOME FINANCE

Investasi Emas Lebih Gampang, Cicil di BRImo dan Dapatkan Bonus Cashback Menarik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |08:30 WIB
Investasi Emas Lebih Gampang, Cicil di BRImo dan Dapatkan Bonus Cashback Menarik
Investasi emas di BRImo. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, bekerja sama dengan PT Pegadaian, menghadirkan fitur cicil emas melalui super apps BRImo yang memudahkan masyarakat untuk mulai berinvestasi emas secara praktis langsung dari aplikasi. Melalui fitur ini, nasabah dapat mencicil emas mulai dari 0,5 gram dengan proses yang praktis dan mudah diakses.

Sebagai bagian dari strategi memperluas inklusi investasi emas di masyarakat, BRI melengkapi fitur cicil emas dengan program menarik yang dirancang untuk mendorong partisipasi nasabah.

Selama periode 1 April hingga 31 Mei 2026, BRI menghadirkan program cicil emas dengan cashback dalam bentuk saldo Tabungan Emas senilai Rp200.000 bagi nasabah yang melakukan transaksi cicil emas minimal 1 gram melalui BRImo.

Program ini berlaku bagi lima nasabah tercepat setiap harinya dengan total kuota sebanyak 305 nasabah selama periode program. Transaksi berlaku mulai pukul 08.00 WIB, dan cashback akan diberikan maksimal 30 hari kerja setelah program berakhir.

Fitur cicil emas di BRImo hadir dengan berbagai keunggulan yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi nasabah, mulai dari angsuran tetap meskipun harga emas mengalami kenaikan, uang muka ringan mulai dari 15 persen, hingga jaminan emas 24 karat bersertifikat. 

Selain itu, emas yang dimiliki juga mudah dicairkan kembali dengan cara dijual atau digadai, didukung pilihan tenor yang fleksibel mulai dari 3 hingga 36 bulan. Terdapat juga beragam produk emas seperti Galeri 24, Lotus, UBS, dan Antam. Nasabah pun dapat mulai mencicil emas dari 0,5 gram, dengan jaminan keamanan fisik emas yang disimpan di Pegadaian dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dapat diambil di cabang Pegadaian sesuai pilihan setelah cicilan selesai.

Proses pengajuan cicil emas melalui BRImo hanya 45-60 detik, sangat simpel, sederhana dan terintegrasi dalam aplikasi. Nasabah cukup masuk (login) ke BRImo, memilih menu investasi dan fitur cicil emas, kemudian mengisi data diri, menentukan jenis dan jumlah emas, serta memilih tenor dan uang muka yang diinginkan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan skema cicilan sebelum nasabah melakukan konfirmasi transaksi setelah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

