Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Antam, UBS hingga Galeri24

JAKARTA - Harga emas batangan di Galeri 24, anak usaha PT Pegadaian, terpantau mengalami kenaikan harga pada sesi perdagangan Jumat (4/9/2026).

Sebagai informasi, platform ritel ini memasarkan bermacam varian logam mulia, yang meliputi produk bermerek Galeri 24 sendiri, Antam, serta UBS.

Untuk cetakan emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harganya dipatok Rp2.594.000 atau naik dari harga sebelumnya senilai Rp2.568.000 per gram.

Di sisi lain, harga emas keluaran Antam untuk pecahan 1 gram saat ini melesat ke harga sebesar Rp2.679.000 per gram dibandingkan hari perdagangan sebelumnya, yakni Rp2.664.000 per gram.

Sedangkan harga emas UBS ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.629.000 per gram atau menguat dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya, yakni sebesar Rp2.593.000 per gram.

Di bawah adalah harga pecahan emas batangan, yang tercatat di Sahabat Pegadaian pada Jumat (4/9/2026):