BLT September 2026 Cair, Cek KTP Dapat Rp600.000

JAKARTA - Pemerintah masih terus menyalurkan BLT berupa bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako di September 2026.



Pencairan BLT ini masuk ke tahap III periode Juli-September 2026. Besaran BLT yang akan didapat hingga Rp600.000.



Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengecek pencairan BLT dengan KTP. Jika terdaftar, berhak mendapatkan bantuan hingga Rp600.000. Pengambilan BLT melalui bank Himbara atau di kantor pos.



Data Penerima Bansos



Berdasarkan data per 6 Agustus 2026, sudah lebih dari 7 juta KPM disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta KPM untuk bantuan sembako



Penyaluran bansos tersebut berdasarkan pada data yang telah dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali dan hasilnya diserahkan kepada Kemensos setiap tanggal 10 pada bulan salur.



Update data KPM bansos triwulan III. Untuk bansos sembako terdapat 15.215.415 KPM dari triwulan II yang lanjut ke triwulan III, dan sebanyak 3.043.419 KPM bansosnya dialihkan, sehingga total terdapat 18.258.834 KPM penerima bansos sembako.



Kemudian, untuk bansos PKH terdapat 8.359.853 dari triwulan II yang lanjut ke triwulan III, dan sebanyak 1.641.900 KPM bansosnya dialihkan. Sehingga total terdapat 10.001.753 KPM penerima bansos PKH.



Terdapat beberapa alasan KPM yang bansosnya dialihkan seperti desil yang naik, tidak memenuhi kriteria, sudah graduasi, meninggal atau tidak ditemukan, mengundurkan diri, dan sebab lainnya, serta terdapat pula KPM yang ditangguhkan karena teridentifikasi transaksi judi online (judol).



KPM ditangguhkan karena teridentifikasi transaksi judol berdasarkan pada data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).