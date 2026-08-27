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BLT Pekerja Rp900.000 Cair Lagi di 2026, Cek Syaratnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |07:11 WIB
BLT Pekerja Rp900.000 Cair Lagi di 2026, Cek Syaratnya
BLT (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pekerja kembali mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Di mana BLT ini berupa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sebanyak 263 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima BLT DBHCHT sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. BLT ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Selain BLT, diberikan juga bantuan pangan alokasi Juli-September 2026 berupa beras sebanyak 30 kilogram diberikan kepada 9.932 warga.

"Kecamatan Dukun memiliki lebih dari enam hektare lahan tembakau sehingga menjadi salah satu wilayah penerima manfaat," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh seperti dikutip Antara.

Dia menuturkan penyaluran bantuan pangan tersebut dilakukan melalui kerja sama Pemkab Gresik dengan PT Pos Indonesia dan Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya.

Pada kesempatan itu, Pemkab Gresik juga mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan pajak daerah, berupa diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang berlaku mulai Agustus hingga Oktober 2026.

 

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Topik Artikel :
BLT Pekerja BLT Subsidi Gaji BLT
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