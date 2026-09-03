Harga Pangan Hari Ini: Bawang, Beras, Cabai hingga Minyak Goreng Naik

JAKARTA - Harga pangan hari ini bergerak naik. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Kamis (3/9/2926), mayoritas komoditas mengalami kenaikan harga, meski ada juga yang turun.



Kenaikan harga terjadi pada bawang merah yang meroket hingga 56,05 persen menjadi Rp60.000 per kg. Kemudian bawang putih naik 25,16 persen menjadi Rp50.000 per kg. Di samping itu beras kualitas bawah I naik 17,85 persen menjadi Rp17.500 per kg.



Untuk beras kualitas medium I naik 12,12 persen menjadi Rp18.500 per kg. Sementara itu beras medium II naik 10,43 persen menjadi Rp18.000 per kg. Beras kualitas super I naik 6,44 persen menjadi Rp19.00 per kg. Beras kualitas super II naik 9,83 persen menjadi Rp19.000 per kg.



Pada aneka cabai, cabai merah besar melonjak hingga 87,75 persen menjadi Rp95.000 per kg. Cabai merah keriting naik 49,53 persen menjadi Rp80.000 per kg. Cabai rawit merah naik 25,08 persen menjadi Rp95.000 per kg.



Selain itu daging ayam ras segar naik 71,65 persen menjadi Rp50.000 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 8,37 persen menjadi Rp22.000 per kg. Gula pasir lokal naik 4,99 persen menjadi Rp20.000 per kg.