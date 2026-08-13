Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Hari Ini: Cabai, Daging hingga Minyak Goreng Naik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |09:02 WIB
Harga Pangan Hari Ini: Cabai, Daging hingga Minyak Goreng Naik
Harga Pangan Hari Ini: Cabai, Daging hingga Minyak Goreng Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan harga hari ini, Kamis (13/8/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, meski ada juga yang turun.

Untuk komoditas bawang merah mengalami penurunan harga sebesar 1,38 persen menjadi Rp39.350 per kg. Kemudian bawang putih juga turun 1,58 persen menjadi Rp40.500 per kg. Untuk beras kualitas bawah I masih sama dengan hari sebelumnya di Rp14.800 per kg.

Begitu pula beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.550 per kg. Beras medium I turun 0,3 persen menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas medium II stagnan di harga Rp16.250 per kg. Beras kualitas super I naik 0,28 persen menjadi Rp17.750 per kg. Beras kualitas super II Rp17.200 per kg.

Cabai merah besar turun 1,41 persen menjadi Rp48,950 per kg. Cabai merah keriting naik 0,39 persen menjadi Rp50.850 per kg. Cabai rawit hijau naik 3,34 persen menjadi Rp54.100 per kg. Cabai rawit merah naik 3,61 persen menjadi Rp61.700 per kg.

Daging ayam ras segar naik 2,5 persen menjadi Rp41.050 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,17 persen menjadi Rp151.400 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,07 persen menjadi Rp142.250 per kg. 

Gula pasir kualitas premium turun 0,25 persen di harga Rp20.300 per kg. Gula pasir lokal turun 0,26 persen di level Rp19.050 per kg. Telur ayam ras segar turun 0,17 persen menjadi Rp29.450 per kg.

Sementara itu minyak goreng curah stabil di harga Rp20.450 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek I turun 0,21 persen menjadi Rp24.250 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,43 persen menjadi Rp23.500 per liter. 
 

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235164/harga_pangan-brk7_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp56.100 per Kg, Daging Ayam Rp45.600
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232364/harga_pangan-RjHJ_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Turun, Daging Naik Capai Rp150 Ribu per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231787/pasar-Bnd0_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp95.000 per Kg, Minyak Goreng Rp27.250
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231551/harga_pangan-QqJv_large.jpg
Harga Bawang Merah Turun Jadi Rp42 Ribu, Cabai Rawit Naik Rp52 Ribu dan Daging Sapi Rp150 Ribu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3229976/daging-GEW2_large.jpg
Harga Bawang Putih Naik, Daging Sapi Kian Mahal Tembus Rp151.000 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229759/pangan-zPGm_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Turun, Daging Naik Tembus Rp150 Ribu per Kg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement