Harga Pangan Hari Ini: Cabai, Daging hingga Minyak Goreng Naik

Harga Pangan Hari Ini: Cabai, Daging hingga Minyak Goreng Naik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan harga hari ini, Kamis (13/8/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, meski ada juga yang turun.

Untuk komoditas bawang merah mengalami penurunan harga sebesar 1,38 persen menjadi Rp39.350 per kg. Kemudian bawang putih juga turun 1,58 persen menjadi Rp40.500 per kg. Untuk beras kualitas bawah I masih sama dengan hari sebelumnya di Rp14.800 per kg.

Begitu pula beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.550 per kg. Beras medium I turun 0,3 persen menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas medium II stagnan di harga Rp16.250 per kg. Beras kualitas super I naik 0,28 persen menjadi Rp17.750 per kg. Beras kualitas super II Rp17.200 per kg.

Cabai merah besar turun 1,41 persen menjadi Rp48,950 per kg. Cabai merah keriting naik 0,39 persen menjadi Rp50.850 per kg. Cabai rawit hijau naik 3,34 persen menjadi Rp54.100 per kg. Cabai rawit merah naik 3,61 persen menjadi Rp61.700 per kg.

Daging ayam ras segar naik 2,5 persen menjadi Rp41.050 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,17 persen menjadi Rp151.400 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,07 persen menjadi Rp142.250 per kg.

Gula pasir kualitas premium turun 0,25 persen di harga Rp20.300 per kg. Gula pasir lokal turun 0,26 persen di level Rp19.050 per kg. Telur ayam ras segar turun 0,17 persen menjadi Rp29.450 per kg.

Sementara itu minyak goreng curah stabil di harga Rp20.450 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek I turun 0,21 persen menjadi Rp24.250 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,43 persen menjadi Rp23.500 per liter.



(Dani Jumadil Akhir)

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