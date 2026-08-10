Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp56.100 per Kg, Daging Ayam Rp45.600

JAKARTA - Harga mayoritas komoditas pangan nasional mengalami kenaikan harga pada awal pekan ini, Senin (10/8/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, baik bawang, beras, cabai daging, hingga telur alami lonjakan harga.

Harga bawang merah naik 19,55 persen menjadi Rp48.000 per kg. Diikuti bawang putih naik 2,76 persen menjadi Rp42.750 per kg. Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I naik 9,15 persen menjadi Rp16.100 per kg. Beras kualitas bawah II naik 7,22 persen menjadi Rp15.600 per kg.

Selain itu, veras kualitas medium I naik 6,71 persen di Rp17.500 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II naik 3,4 persen menjadi Rp16.750 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 6,21 persen menjadi Rp18.800 per kg. Untuk beras kualitas super II naik 5,54 persen di Rp18.100 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar naik 14,37 persen menjadi Rp56.100 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 30,86 persen menjadi Rp65.300 per kg. Cabai rawit hijau turun 15,11 persen menjadi Rp44.400 per kg. Untuk cabai rawit merah naik 24,61 persen menjadi Rp72.400 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar naik 13,57 persen menjadi Rp45.600 per kg. Daging sapi kualitas I turun 1,16 persen menjadi Rp149.400 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,49 persen menjadi Rp142.850 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 13,3 persen menjadi Rp23.000 per kg.