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Bansos Pangan Agustus 2026 Cair Usai Keluhan Harga Beras Mahal

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |16:39 WIB
Bansos Pangan Agustus 2026 Cair Usai Keluhan Harga Beras Mahal
Bansos Pangan Agustus 2026 Cair Usai Keluhan Harga Beras Mahal (Foto: Kementan)
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JAKARTA - Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 37.338 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tetap memperoleh akses pangan, menyusul adanya keluhan harga beras mahal.

Dalam rangkaian penyaluran, bantuan juga diberikan kepada masyarakat di sejumlah desa. Di antaranya Desa Fuisama sebanyak 66 PBP, Desa Probur sebanyak 513 PBP, dan Desa Lembur Barat sebanyak 222 PBP.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan bantuan pangan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan geografis.

“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang cukup dan bantuan yang menjadi haknya. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa jauh dari perhatian pemerintah hanya karena berada di wilayah kepulauan atau pelosok," kata Amran dikutip Minggu (9/8/2026).

Menurut Amran, penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog menjadi faktor penting agar penyaluran bantuan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu.

“Kita ingin memastikan negara hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi melalui aksi nyata. Bantuan pangan harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tepat sasaran dan tepat waktu. Karena itu, pemerintah bersama Bulog akan terus bekerja memastikan kebutuhan pangan masyarakat di seluruh Indonesia terpenuhi,” tegasnya.

 

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