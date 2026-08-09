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5 Fakta Prabowo Turun Tangan Atasi Pemadaman Listrik, BBM Ikut Jadi Sorotan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |05:05 WIB
5 Fakta Prabowo Turun Tangan Atasi Pemadaman Listrik, BBM Ikut Jadi Sorotan
Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyikapi pemadaman listrik. (Foto: Okezone.com/PLN)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyikapi pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Sumatera, Jakarta, hingga Kalimantan Tengah. Khusus untuk gangguan kelistrikan di Kalimantan, Prabowo menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) segera mengambil langkah terukur agar pasokan listrik kembali normal.

Arahan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). 

Selain persoalan kelistrikan, Presiden juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) dan percepatan program hilirisasi.

Berikut sejumlah fakta-fakta menarik terkait arahan Presiden Prabowo soal pemadaman listrik hingga BBM, Minggu (9/8/2026). 

1. Prabowo Minta Pemadaman Listrik Segera Diatasi

Presiden Prabowo meminta Kementerian ESDM bersama PLN segera menyusun langkah konkret untuk mengatasi pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

"Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN. Persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman di beberapa titik," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, Presiden menginstruksikan agar penyelesaian dilakukan secara terukur dan secepat mungkin.

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