Antisipasi Blackout, PLTA Garung Siap Jaga Sistem Listrik Jawa-Bali

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menjadi salah satu andalan. (Foto: Okezone.com/PLN IP)

JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menjadi salah satu andalan dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan Jawa-Bali, termasuk saat menghadapi kondisi darurat seperti blackout.

Berlokasi di kawasan Pegunungan Dieng, PLTA Garung memanfaatkan potensi aliran air pegunungan untuk menghasilkan energi baru terbarukan (EBT). Pembangkit yang mulai beroperasi sejak 1982 itu memiliki kapasitas terpasang 26,4 megawatt (MW) yang berasal dari dua unit turbin tipe Francis berkapasitas masing-masing 13,2 MW.

Listrik yang dihasilkan PLTA Garung disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa-Bali melalui jaringan transmisi 150 kilovolt (kV) yang terhubung dengan PLTP Dieng, Gardu Induk Wonosobo, Temanggung, hingga PLTA Mrica. Dengan sistem interkoneksi tersebut, pasokan listrik dari PLTA Garung dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sistem kelistrikan nasional.

Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Mrica, Wasis Jati Waskitho menjelaskan, optimalisasi operasional PLTA Garung terus dilakukan agar pembangkit dapat memberikan manfaat maksimal bagi sistem kelistrikan maupun masyarakat.

"PLTA Garung memanfaatkan potensi air di kawasan pegunungan untuk menghasilkan energi bersih bagi masyarakat. Dengan kapasitas terpasang sebesar 26,4 MW, pembangkit ini berkontribusi mendukung keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali dengan kapasitas yang setara untuk memenuhi kebutuhan listrik puluhan desa. Kami terus menjaga keandalan operasional pembangkit agar manfaat energi terbarukan ini dapat dirasakan secara berkelanjutan," ujar Wasis.

Secara kapasitas, PLTA Garung mampu memasok listrik yang setara dengan kebutuhan sekitar 26.400 rumah tangga dengan asumsi daya 1.000 volt ampere (VA). Apabila menggunakan daya 450 VA, kapasitas tersebut diperkirakan dapat melayani hingga sekitar 52.500 rumah tangga.