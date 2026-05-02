HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek PLTA Upper Cisokan Longsor, Ini Penjelasan PLN

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |15:25 WIB
Proyek PLTA Upper Cisokan Longsor, Ini Penjelasan PLN
JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) mengungkapkan penyebab awal longsor di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan di Kampung Cimarel, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Jumat 1 Mei 2026

"Intensitas hujan yang tinggi diduga telah memicu terjadinya longsor pada salah satu sisi tebing rencana outlet PLTA Upper Cisokan," kata Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Jawa Bagian Tengah Ferdyan Hijrah Kusuma dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Dia memastikan, pada saat terjadinya longsor tidak ada aktivitas pekerjaan di lokasi tersebut dan tidak terdapat korban jiwa. Pihaknya pun menghentikan sementara seluruh aktivitas pekerjaan proyek.

"Sebagai langkah tindak lanjut, area terdampak dan titik-titik yang berpotensi longsor telah kami sterilkan, serta seluruh aktivitas pekerjaan untuk sementara dihentikan," ujarnya.

PLN juga mengimbau seluruh pekerja agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor di area sekitar.

"Selanjutnya, kondisi lokasi tengah dalam proses peninjauan oleh tim PLN untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan," ujarnya.

 

