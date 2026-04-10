Mati Lampu di Jakarta, PLN Ungkap Penyebabnya

JAKARTA - PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya mengungkapkan penyebab gangguan listrik di Jakarta pada Kamis (9/4/2026) malam. Gangguan listrik ini menyebabkan mati lampu di beberapa wilayah Jakarta dan menganggu aktivitas transportasi massal seperti MRT hingga KRL.

Gangguan listrik tersebut sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah akibat kendala pada beberapa Gardu Induk (GI). Gangguan listrik dilaporkan terjadi di beberapa titik di Jakarta, termasuk wilayah Angke dan sekitarnya.

PLN menyebutkan gangguan bersumber dari sistem pada sejumlah Gardu Induk, yang menyebabkan pasokan listrik terhenti sementara di wilayah terdampak.

"Terjadi gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika kepada Okezone, Jakarta.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, PLN langsung bergerak cepat melakukan penormalan dengan mengerahkan petugas di lapangan. Proses pemulihan dilakukan secara bertahap guna memastikan sistem kelistrikan kembali stabil dan aman sebelum dialirkan ke pelanggan.

"Gangguan tersebut bersumber dari sistem kelistrikan di beberapa gardu induk yang berdampak pada jaringan distribusi di sejumlah wilayah," ucap Haris.

PLN juga memastikan bahwa seluruh pelanggan yang terdampak kini telah kembali menikmati layanan listrik secara normal. Meski demikian, perusahaan tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkini terkait layanan kelistrikan, PLN mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123.