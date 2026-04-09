PLN Pastikan Listrik 100% Normal di Angke, Kebayoran hingga Karet

PLN UID Jakarta Raya memastikan pasokan listrik telah kembali normal 100% pada malam ini. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA – PLN UID Jakarta Raya memastikan pasokan listrik telah kembali normal 100% pada malam ini, setelah sebelumnya terjadi gangguan yang sempat mengganggu operasional sejumlah stasiun MRT dan layanan kereta lainnya.

“100% menyala. PLN pastikan seluruh wilayah yang terdampak gangguan suplai dari Gardu Induk telah kembali normal pada pukul 20.00 WIB, mulai dari Angke, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang, Ketapang, dan Karet,” ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, kepada Okezone.com, Kamis (9/4/2026).

Meski terjadi padam listrik, operasional MRT Jakarta tetap berjalan. Informasi ini disampaikan melalui akun X resmi MRT Jakarta (@mrtjakarta). Pihak MRT menjelaskan gangguan saat ini tengah ditangani tim terkait dan meminta seluruh pelanggan tetap tenang serta mengikuti arahan petugas di stasiun maupun di dalam kereta.

Sementara itu, layanan KRL Commuter Line di Stasiun Duri tetap berjalan normal meski pemadaman listrik terjadi sejak pukul 18.10 WIB di wilayah Jakarta Barat. Penerangan sempat padam, namun operasional kereta, layanan penjualan tiket, serta gate elektronik tap-in dan tap-out tetap berfungsi berkat pasokan genset stasiun.

“Pukul 19.40 WIB, aliran listrik dari PLN kembali normal dan seluruh fasilitas layanan pengguna kembali beroperasi. Pengguna diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di stasiun,” jelas Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan.

(Feby Novalius)

