Bandara Sumatera Tetap Beroperasi di Tengah Gangguan Listrik

Bandara di Sumatera tetap siaga dan beroperasi di tengah gangguan listrik di sejumlah wilayah Sumatera. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan bandara di Sumatera tetap siaga dan beroperasi di tengah gangguan listrik di sejumlah wilayah Sumatera sejak Jumat malam, 22 Mei 2026.

Regional CEO III InJourney Airports, Dwi Ananda Wicaksana, menjelaskan suplai listrik bandara-bandara di Sumatera saat ini didukung langsung oleh PLN dan genset. Bandara InJourney Airports di Sumatera yang telah mendapat suplai listrik dari PLN adalah Sultan Thaha Jambi, Depati Amir Pangkal Pinang, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Radin Inten II Lampung, Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, H.A.S. Hanandjoeddin Belitung, Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan Minangkabau Padang.

“Malam ini, walaupun seluruh bandara sudah berada di luar jam operasi, namun tetap siaga. Kelistrikan di sejumlah bandara di Sumatera saat ini sudah mendapat suplai dari PLN, dan sebagian bandara masih didukung genset,” ujar Dwi Ananda Wicaksana, Sabtu (23/5/2026).

Sementara itu, bandara yang masih didukung genset untuk kelistrikan adalah Sultan Iskandar Muda Aceh, Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan Sisingamangaraja XII Silangit. Dwi Ananda Wicaksana menuturkan seluruh bandara di Sumatera saat ini tetap siap melayani penerbangan.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) melaporkan insiden mati listrik serentak di Pulau Sumatera yang berdampak pada 13,1 juta pelanggan. Hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, sekitar 8,3 juta pelanggan telah berhasil dipulihkan, sehingga masih ada 4,8 juta pelanggan yang tengah dalam proses pemulihan.