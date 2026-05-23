AHY Soroti Blackout Sumatera, Penyebab Masih Diselidiki

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |14:40 WIB
Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti gangguan sistem kelistrikan yang memicu blackout di sejumlah wilayah Sumatera. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti gangguan sistem kelistrikan yang memicu blackout di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026). Ia menyampaikan bahwa penyebab blackout masih dalam proses investigasi oleh pihak berwenang.

“Saya rasa sedang diinvestigasi ya, apa permasalahan utamanya,” ujar AHY saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026).

AHY mengaku terus memantau perkembangan situasi di Sumatera. Ia mengatakan PT PLN (Persero) tengah melakukan pemeriksaan terkait penyebab gangguan tersebut.

“Oh ya begini, intinya kita sedang mengikuti juga ya. Tentu PLN ingin mengecek seperti apa yang terjadi sesungguhnya. Kita dengar memang ada blackout di beberapa wilayah di Sumatera,” katanya.

Terlepas dari itu, AHY mengingatkan bahwa pelayanan publik harus tetap tersedia bagi masyarakat.

“Dan sebetulnya ya kita harus memastikan pelayanan publik yang paling mendasar, di antaranya listrik ini, juga selalu tersedia,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) membeberkan indikasi awal penyebab gangguan sistem kelistrikan yang memicu blackout di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026) malam. Gangguan diduga dipicu cuaca buruk yang menyebabkan transmisi 275 kiloVolt (kV) antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi terganggu.

