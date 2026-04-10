Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gaji ke-13 ASN 2026 Dipotong? Cek Besarannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |05:01 WIB
Gaji ke-13 ASN 2026 Dipotong? Cek Besarannya
Gaji ke-13 ASN 2026 Dipotong? Cek Besarannya (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026 di tengah rencana efisiensi anggaran. Berdasarkan jadwal, gaji ke-13 ASN termasuk PNS akan dicairkan pada Juni 2026.

Menurut Purbaya, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan.

‎"Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13)," kata Purbaya di Kemenkeu, Selasa (7/4/2026).

Purbaya menambahkan, pihaknya belum dapat memberikan keputusan final dan meminta untuk menunggu hasil kajian lebih lanjut. ‎"Nanti ditunggu," tambahnya.

Jadwal Gaji ke-13 ASN

Pencairan gaji ke-13 tahun ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2026.

"Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada Juni 2026," demikian tercantum dalam Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 2026 tersebut.

Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 mengatur tata cara pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara serta para pensiunan.

Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara sekaligus untuk membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

‎Penerima manfaatnya meliputi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga tenaga non-ASN yang memenuhi syarat tertentu. Dana untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 berasal dari APBN dan APBD, dengan komponen utama berupa gaji pokok serta tunjangan yang melekat.

‎Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa THR dapat dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya, sedangkan gaji ke-13 biasanya dicairkan pada bulan Juni. Regulasi ini menjadi pedoman resmi agar penyaluran dana dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

‎Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026, penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2026 dibagi menjadi empat kelompok utama, yaitu aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. Pembagian ini dibuat untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara, berdasarkan PMK, pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan akan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208789/gaji_pns-S7AT_large.jpeg
Berikut Jadwal Gaji ke-13 PNS 2026 Cair Usai Dapat THR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/320/3208513/pns-RDrb_large.jpg
Apakah Gaji 13 PNS Sama dengan Gaji Pokok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/622/3208360/pns-x7ly_large.png
Gaji ke-13 PNS 2026 Cair Usai Dapat THR, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203238/gaji_lpdp-pg2k_large.jpg
Berapa Kisaran Gaji Mayoritas Alumni LPDP? Ternyata Segini Besarannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200064/pns-HZt2_large.png
Apakah Gaji PPPK dan PNS Kompak Naik di 2026? Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199660/gaji_pns-cTop_large.jpeg
Ternyata Segini Besaran Gaji PNS dan Pensiunan Naik di 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement