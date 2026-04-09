Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Nasib Gaji ke-13 PNS 2026, Jadi Cair di Juni?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |07:08 WIB
Nasib Gaji ke-13 PNS 2026, Jadi Cair di Juni?
A
A
A

JAKARTA - Nasib pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS di tengah adanya efisiensi anggaran. Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, Polri dan pensiunan saat ini masih dalam tahap pembahasan. 

Padahal gaji ke-13 tahun ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2026.

"Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada Juni 2026," demikian tercantum dalam Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 2026 tersebut.

Namun, pemerintah masih belum memberikan jawaban pasti perihal pencairan gaji ke-13 PNS yang dijadwalkan cair pada Juni 2026. Menurut dia, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan.

‎"Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13)," kata Purbaya di Kemenkeu, Selasa (7/4/2026).

‎Menurut Purbaya, pihaknya belum dapat memberikan keputusan final dan meminta untuk menunggu hasil kajian lebih lanjut. ‎"Nanti ditunggu," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208789/gaji_pns-S7AT_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/320/3208513/pns-RDrb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/622/3208360/pns-x7ly_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203238/gaji_lpdp-pg2k_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200064/pns-HZt2_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199660/gaji_pns-cTop_large.jpeg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement