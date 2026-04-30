Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri Cair Mei 2026? Ini Jadwal Terbaru dan Cara Cek Penerimanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |20:00 WIB
Gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri Cair Mei 2026? Ini Jadwal Terbaru dan Cara Cek Penerimanya
A
A
A

JAKARTA - Gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri cair Mei 2026? Ini jadwal terbaru dan cara cek penerimanya. Pencairan gaji ke-13 dinanti para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS.

Gaji ke-13 tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2026. Beleid ditetapkan pada 3 Maret 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan aturan tersebut, Gaji ke-13 PNS dibayarkan paling cepat pada Juni 2026. Meski sudah ada jadwal pencairan, muncul kabar gaji ke-13 akan dipotong demi efisiensi APBN 2026. Namun, kabar tersebut hingga sampai saat ini belum dipastikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah mengatakan, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan. 

‎"Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13)," kata Purbaya di Kemenkeu, Selasa (7/4/2026).

Purbaya menambahkan, pihaknya belum dapat memberikan keputusan final dan meminta untuk menunggu hasil kajian lebih lanjut. ‎"Nanti ditunggu," tambahnya.

Lalu kapan gaji ke-13 PNS cair? Berikut ini jadwalnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/622/3212596/asn-p86a_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212144/pns-3mNO_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3212028/gaji_pns-Q8h0_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/622/3211634/pns-gpSM_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/622/3211464/purbaya-1D4f_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/622/3211364/pns-ATUO_large.png
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement